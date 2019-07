New York'ta beyaz gece

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen, Dinner in White olarak da bilinen "Diner En Blanc" etkinliğinin 31'ncisi ABD'nin New York kentindeki Rockefeller Park'ta gerçekleştirildi.

Etkinlik, 80'den fazla şehirde ve 35 ülkede yapılan, şık beyaz kıyafetler giymenin zorunlu olduğu, eğlenceli bir pop-up akşam yemeği olan ve çok sayıda New York'lu tarafından rehavetle kutlanan geleneksel bir eğlence gecesi. Bu gecede New York sakinlerinin akşam yemeğini birlikte yiyerek kutlama yaptıkları biliniyor.

''Bay ve Bayan White'' şeklinde hitaplar kullanarak elektronik posta yolu ile bu eğlence dolu geceye çağrılan misafirler, akşam saatlerinde başlayan etkinliği gece yarısına kadar sürdürdüler.