Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Niğde'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:26 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Fertek Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezi önünde karşılaşan iki taraf arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda E.G. (38) ve H.D. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.G. hayatını kaybetti, H.D. ise Kayseri'ye sevk edildi.

        Taraflar arasında önceden husumet bulunduğu belirtilen kavgayla ilgili K.A. ve Y.S. gözaltına alındı, kaçan şüpheli U.K. de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."

        Benzer Haberler

        Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Niğde'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
        Niğde'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
        Niğde'de yangın tatbikatı yapıldı
        Niğde'de yangın tatbikatı yapıldı
        Niğde'de hırsızlık ve dolandırıcılık iddiasıyla 25 zanlı yakalandı
        Niğde'de hırsızlık ve dolandırıcılık iddiasıyla 25 zanlı yakalandı
        Ankara'daki saldırıya ilişkin provokatif paylaşım yapan şüpheli serbest bır...
        Ankara'daki saldırıya ilişkin provokatif paylaşım yapan şüpheli serbest bır...
        Niğde'de 132 suç aydınlatıldı, 343 şüpheli yakalandı
        Niğde'de 132 suç aydınlatıldı, 343 şüpheli yakalandı