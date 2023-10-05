GÜNCELLEME - Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Niğde'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Niğde'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fertek Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezi önünde karşılaşan iki taraf arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.G. (38) ve H.D. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.G. hayatını kaybetti, H.D. ise Kayseri'ye sevk edildi.

Taraflar arasında önceden husumet bulunduğu belirtilen kavgayla ilgili K.A. ve Y.S. gözaltına alındı, kaçan şüpheli U.K. de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç aletiyle yakalandı.