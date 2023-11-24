Niğde´de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

NİĞDE-Kayseri Otoyolu´nda otomobilin arkadan çarptığı motosiklet sürücüsü Mehmet Yıldız (49) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Kayseri otoyolunun 7´nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre İpek Yüksel (48) idaresindeki 51 HH 557 plakalı otomobil, Mehmet Yıldız idaresindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı. Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldız´ın cesedi, hastane morguna kaldırılırken, araç sürücüsü Yüksel gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.