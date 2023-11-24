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        Niğde'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı

        Niğde'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:26 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:35
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        Niğde'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
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        Niğde'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Valilik öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş Derbent Kavşağı'ndan başladı.

        Pankart ve dövizlerle etkinliğe katılanlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Vali Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, burada, kadına yönelik şiddetin azaltılması noktasında ciddi çalışmaların olduğunu ve bu noktada çok yol alındığını söyledi.

        Medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim Anadolu topraklarında, kadına şiddete yönelik vakaları duymanın çok acı olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Bu vakaların azalması noktasında hepimize düşen vazifeler var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, emniyet teşkilatı ve ilgili tüm kurumlar bu vakaların ülkemizde son bulması adına mücadele veriyor. Biz de bugün bu mücadele için burada bulunuyoruz. Bu etkinlikte emeği herkese teşekkür ediyorum."

        Galeri
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