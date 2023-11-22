Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:46 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Valisi Cahit Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çelik, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliğe seçilmesinin kabul tarihi Millet Mektepleri'nin açılışı olan 24 Kasım 1928 gününün, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirtti.

        Toplumlara ışık tutan öğretmenlerin, toplumun eğitim ve gelişmişlik düzeyinin göstergesi olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Bilgiyi üreterek o bilgiyle genç beyinleri yoğuran öğretmenlerimiz, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmelerimizi rahmetle anıyor, halen çalışmakta olan veya emekliye ayrılmış tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        'Ağır tonaj' operasyonu! 46 polise gözaltı
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor"
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        Tartıştığı kadın başından vurdu
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Engin-Dilan Polat soruşturmasında flaş ifade! "Lüks araçları başkalarına devredelim!"
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        Olaylı maçta kazanan Arjantin
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        Gazze'ye destek verdi, boykot edildi
        200 fenomene vergi cezası
        200 fenomene vergi cezası
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Xiaomi SU7 yollarda görüntülendi
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Niğde Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
        Niğde Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
        Niğde İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi 430 milyon lira
        Niğde İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi 430 milyon lira
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, Niğde'de konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, Niğde'de konuştu:
        Niğde'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Niğde'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Çocukluk hayalini üniversitede mikrobiyal gübre üreterek gerçekleştirdi
        Çocukluk hayalini üniversitede mikrobiyal gübre üreterek gerçekleştirdi
        Niğde'de elektrik akımına kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu
        Niğde'de elektrik akımına kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu