Niğde Valisi Cahit Çelik'ten 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çelik, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmenliğe seçilmesinin kabul tarihi Millet Mektepleri'nin açılışı olan 24 Kasım 1928 gününün, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlandığını belirtti.

Toplumlara ışık tutan öğretmenlerin, toplumun eğitim ve gelişmişlik düzeyinin göstergesi olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bilgiyi üreterek o bilgiyle genç beyinleri yoğuran öğretmenlerimiz, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmelerimizi rahmetle anıyor, halen çalışmakta olan veya emekliye ayrılmış tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."