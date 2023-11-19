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        Niğde'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 15:24 Güncelleme: 19.11.2023 - 15:27
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        Niğde'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        İlçe ve köylerde sabah saatlerinde kar yağdı.

        Kar nedeniyle etraf beyaza büründü. Kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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