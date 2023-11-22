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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Niğde'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimi ile 14 ve 28 Mayıs'ta bu milletin 'hamdolsun güzel oldu, iyi oldu' dediği yolculuğu inşallah bir adım öteye taşımış olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:33 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:38
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Niğde'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimi ile 14 ve 28 Mayıs'ta bu milletin 'hamdolsun güzel oldu, iyi oldu' dediği yolculuğu inşallah bir adım öteye taşımış olacağız." dedi.

        Niğde'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Kandemir, AK Parti'nin seçimlerden seçime çalışan bir siyasi parti olmadığını söyledi.

        İstikametini milletin çizdiği bir siyasi hareket olduklarını belirten Kandemir, "Her gün kendimizi değerlendiririz. Milletimiz ne söylüyorsa eksiğimiz, kabahatimiz, kusurumuz varsa dersimize çalışır, gereğini yaparız. Bir yerel seçim arifesindeyiz. Türkiye'nin dört tarafında arkadaşlarımız büyük bir heyecanla mücadele veriyor. İnşallah milletimizin huzuruna bir kere daha çıkacağız." diye konuştu.

        Kandemir, AK Parti belediyeciliğinde Niğde'de başarılı çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, milletin bir kere daha fırsat vermesiyle Niğde'yi daha güzel yarınlara taşıyacaklarını aktardı.

        Doğru adaylarla milletin huzuruna çıkacaklarını vurgulayan Kandemir, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için yerel yönetimlerde bir kere daha milletimizin oylarına talip olacağız. AK Parti ailesi olarak milletimize hizmet etmek için varız ve hazırız. Bugün aday adaylıklarının son günüydü. İnşallah bu pazar günü temayüllerimizi yapacağız. Sonrasında da süratle üst kurulumuzun yapacağı çalışmalarla adaylarımızı açıklamaya başlayacağız. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi ile 14 ve 28 Mayıs'ta bu milletin 'hamdolsun güzel oldu, iyi oldu' dediği yolculuğu inşallah bir adım öteye taşımış olacağız. Kuşkusuz yerel seçimler partilerin ve sadece liderimizin yarıştığı bir seçim değil, onun da farkındayız. Adayların ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Bu anlayışta çalışmalarımızı olgunlaştıracağız."

        Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, AK Parti MKYK üyeleri Erdoğan Özegen ve Davut Coşkun Şiviloğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir ile partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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