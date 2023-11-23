Niğde'de eski 12 hükümlüye yaklaşık 1 milyon 200 bin lira hibe desteği Niğde'de 12 eski hükümlüye, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira hibe desteği sağlandı.

Niğde'de 12 eski hükümlüye, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira hibe desteği sağlandı.

"Kendi İşini Kurma Projesinin Tanıtımı ve Ekskavatör Operatörlüğü Sertifika Takdim Töreni", Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, törende, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasındaki protokol kapsamında başvuru yapan 19 eski hükümlüden 12'sine yaklaşık 1 milyon 200 bin lira destek sağlandığını söyledi.

Türkiye'de bu kapsamda verilen destek miktarının 5,5 milyon lira olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Niğde tek başına verilen desteğin yaklaşık yüzde 22'sini aldı. Denetimli Serbestlik ve İŞKUR İl Müdürü'müze çok teşekkür ediyorum. Destek ve hibe alan kişi, kurum ve kuruluşlar bu işe sahip çıkarlarsa başarılı oluyor. Ama verilen desteğin kıymetini bilmeyen, kendini bu anlamda geliştirmeyen, işine sahip çıkmayan insanlar da başarısız oluyor. Bu arkadaşlarımıza verilen destekler çok kıymetli. Destek vatandaşlarımızın yeniden bir hayat kurmalarına vesile oluyor, diğer taraftan da ekonomik olarak bu kişileri özgür kılıyor, devlete veya herhangi bir kuruma bağlı kalmadan kendi ayakları üzerinde durabilmeyi öğretiyor."

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren de suç işleyen veya bir şekilde suça karışanların iş bulma konusunda zaman zaman zorluklar yaşadığına dikkati çekti.

Hükümlülerin iş hayatına atılmaları ve yaşamlarını idame edebilmesi için İŞKUR'un kendi işini kurma projelerinin önem arz ettiğini dile getiren Süren, "Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hazırladığı projeler, İŞKUR'dan 12 hizmet alanında 1 milyon 200 bin lira hibe alarak Türkiye'de birinci sırada yer aldı. Hükümlülerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla iş makinesi operatörlüğü projeleri de hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda ekskavatör projesinde, 10 hükümlümüz programı başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı." diye konuştu.

Konuşmalarında ardından hibe desteği alan eski hükümlülerin projeleri tanıtıldı ve iş makinesi operatörlüğü kursunu tamamlayanlara belgeleri verildi.