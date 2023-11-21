Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

        Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde sınav dönemindeki öğrencilere çorba ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:42 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Belediyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde sınav dönemindeki öğrencilere çorba ikramında bulundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, sınav haftası boyunca 17.00-19.00 saatleri arasında Sabiha Şahenk Kütüphanesi önünde ücretsiz çorba içebiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projeyle öğrencilere motivasyon sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Öğrenciler bu projeden oldukça memnun. Ücretsiz çorba ikramı, sınav haftası gibi zorlu bir dönemde moral verici oluyor. Belediyenin bu tür etkinliklerle öğrencilere destek olması önemli." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'

        Benzer Haberler

        Niğde İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi 430 milyon lira
        Niğde İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi 430 milyon lira
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, Niğde'de konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, Niğde'de konuştu:
        Niğde'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Niğde'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Çocukluk hayalini üniversitede mikrobiyal gübre üreterek gerçekleştirdi
        Çocukluk hayalini üniversitede mikrobiyal gübre üreterek gerçekleştirdi
        Niğde'de elektrik akımına kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu
        Niğde'de elektrik akımına kapılan 6 büyükbaş hayvan telef oldu
        Niğde'de öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı
        Niğde'de öğretmenler doğa yürüyüşü yaptı