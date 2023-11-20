Niğde İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi 430 milyon lira

Niğde Valiliği İl Özel İdaresinin 2024 yılı bütçesi 430 milyon lira olarak belirlendi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısının son birleşimine katıldı.

İl Genel Meclisinin 2024 yılı bütçesinin 430 milyon lira olarak kabul edildiğini belirten Çelik, emeği geçen İl Genel Meclisi başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

Çelik, bütçenin hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Niğde İl Özel İdaresi stratejik planına ve performans programına uygun, öz gelirimize dayalı hazırladığımız 430 milyon liralık bütçemizde Ahiler Kalkınma Ajansı, Konya Ovası Projesi Başkanlığı ve KÖYDES gibi dış kaynaklardan proje karşılığı aldığımız ödenekler yer almamaktadır. Bütçemizden cari giderlerine 140 milyon, yatırım giderlerine 290 milyon lira ayrılmıştır. 2024 mali yılı bütçemizde eğitim hizmetleri için 50 milyon, yol hizmetleri için 44 milyon 250 bin, köylerin içme suyu yapım ve onarım hizmetleri için 28 milyon, kanalizasyon yapım ve onarım hizmetleri için 8,5 milyon, tarım hizmetleri için 8 milyon 780 bin lira ödenek ayrılmıştır."