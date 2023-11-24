Niğde'de trafik kazasında ölen avukatın cenazesi defnedildi

Niğde'de trafik kazasında yaşamını yitiren avukatın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Çamardı ilçesi Üçkapılı yolunda dün geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden avukat Emre Alakuş (36) için Niğde Adliyesi önünde tören düzenlendi.

Törene, Alakuş'un ailesi ve yakınları ile Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Barosu Başkanı Emin Alper Öztürk ve meslektaşları katıldı.

Niğde Barosu'na kayıtlı Alakuş'un cenazesi, törenin ardından Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.