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        Niğde'de trafik kazasında ölen avukatın cenazesi defnedildi

        Niğde'de trafik kazasında yaşamını yitiren avukatın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:16 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:19
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        Niğde'de trafik kazasında ölen avukatın cenazesi defnedildi
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        Niğde'de trafik kazasında yaşamını yitiren avukatın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

        Çamardı ilçesi Üçkapılı yolunda dün geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden avukat Emre Alakuş (36) için Niğde Adliyesi önünde tören düzenlendi.

        Törene, Alakuş'un ailesi ve yakınları ile Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Barosu Başkanı Emin Alper Öztürk ve meslektaşları katıldı.

        Niğde Barosu'na kayıtlı Alakuş'un cenazesi, törenin ardından Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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