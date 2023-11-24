Niğde'de 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Niğde'de iş yerinde 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesinde kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edilen iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerindeki aramada 1000 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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