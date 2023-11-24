Niğde Belediyesi öğretmenler için 2 bin 872 fidan dikti Niğde Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan 2 bin 872 öğretmen için fidan dikti.

Niğde Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan 2 bin 872 öğretmen için fidan dikti.

Niğde Belediyesi tarafından 2019'da başlatılan Öğretmenler Hatıra Ormanı adlı proje kapsamında, şehirde görev yapan öğretmenler için Kent Ormanı'nda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kent Ormanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, fidan dikme etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"24 Kasım gerçekten çok önemli ve özel bir gün. Göreve geldiğimiz 2009 yılında bu etkinliğe başlamıştık. O zaman düşündük öğretmenlerimize verebileceğimiz en güzel hediye ne olabilir diye ve bu topraklara kök salacak fidanlarla onların adına bir hatıra ormanı oluşturmaya karar verdik. Zaten onlar yetiştirdikleri öğrencilerle bu topluma kök salıyorlar. Bir de bu fidanlarla kök salsınlar istedik. Her sene kademe kademe baraja doğru geliyoruz. En sonunda büyük bir ormanı şehrimize ve öğretmenlerimize kazandırmış olacağız. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.”

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da anlamlı etkinlikten dolayı Özdemir'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Özdemir ve protokol üyeleri ile öğretmenler, fidanları toprakla buluşturdu ve can suyu verdi.