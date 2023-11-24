Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İ.Y. idaresindeki 51 HH 557 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri yolu Aktaş kasabası yakınlarında M.Y'nin (49) kullandığı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine emniyet, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü M.Y'nin öldüğünü belirledi.

Kazada motosiklette bulunan bir kişi yaralandı.

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