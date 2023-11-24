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        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 20:16 Güncelleme: 24.11.2023 - 20:16
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        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İ.Y. idaresindeki 51 HH 557 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri yolu Aktaş kasabası yakınlarında M.Y'nin (49) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine emniyet, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü M.Y'nin öldüğünü belirledi.

        Kazada motosiklette bulunan bir kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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