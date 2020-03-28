KKTC’den gelen 450 kişi Niğde’de karantinaya alındı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 450 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu’na yerleştirildi.

KKTC’den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı’na getirilen 450 kişi, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Aralarında öğrencilerin de bulunduğu kafile, daha sonra polis eşliğinde 20 otobüse bindirilerek Niğde’ye getirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Sultan 1. Kılıçarslan Yurdu’na yerleştirilen 450 kişi, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

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