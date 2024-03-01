Niğde'de "Türk Sanat Müziği Bestekarı Avni Anıl'ın Şarkıları" konseri düzenlendi

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Duran, sanatseverler ve üniversite personeliyle öğrenciler izledi.

Konser, kürdili hicazkar peşrevi sonrası "Kurumuş Topraklar Gibiyim" isimli şarkıyla başladı. Ardından bestesi Avni Anıl'a ait nihavent makamında "Biraz Kül Biraz Duman", "Ağla Gitar, Çal Gitar" ile “Mihrabım Diyerek Sana Yüz Vurdum" isimli şarkılar seslendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, konservatuvar konser salonundaki programda, Türk sanat müziği bestekarı merhum Avni Anıl'ın 10 ayrı bestesi seslendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.