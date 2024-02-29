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        Niğde'de İl İdare Kurulu Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

        Niğde'de İl İdare Kurulu Şube Başkanları Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:01 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:56
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        Niğde'de İl İdare Kurulu Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
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        Niğde'de İl İdare Kurulu Şube Başkanları Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'ndaki programda, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi kapsamında kurumların kendi sorumlulukları çerçevesinde üstlendikleri görevlerin hassasiyetle yürütülmesi, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesi, vatandaşlara en iyi kamu hizmetinin sunabilmesi adına gündeme ilişkin hususlar değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, yerel seçimlerin güven ortamında geçmesini temenni ederek, tüm kurumların kendi sorumluluk sahasında üzerine düşen önlemleri hassasiyetle almasını, Yüksek Seçim Kurulu kararlarını, seçim takvimini ve seçimle ilgili vatandaşlardan ve siyasi parti temsilcilerinden gelen talepleri hassasiyetle takip ederek herhangi bir gecikmeye mahal vermeden değerlendirmelerini istediklerini belirtti.

        Çelik, seçimde görev alacak personelin izin planlamalarını seçim güvenliği işleyişinde en küçük bir zafiyet oluşturmayacak şeklide yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Kamu personelimizin seçimlerde tarafsızlığını koruması konusunda gerekli uyarıların yapılması ve şayet tarafsızlığını yitiren bir kamu personelinin olması halinde de gerekli yasal sürecin başlatılacağını açıklamak isterim." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya Vali yardımcıları Resul Özdemir, Ahmet Yıldız ve Muhammet Furkan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile kurum müdürleri katıldı.

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