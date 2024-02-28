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        Niğde'de kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

        Niğde'de otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 21:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 21:37
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        Niğde'de kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
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        Niğde'de otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        C.D. yönetimindeki 51 ADF 862 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu tüneller mevkisinde B.K. idaresindeki 50 EC 389 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü C.D. hayatını kaybetti.

        Yaralanan E.N. ambulansla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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