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        AVM'deki korkuluktan düşen çocuğu, güvenlik filesi kurtardı

        NİĞDE'de iş merkezinin 6'ncı katındaki korkuluktan düşen çocuk, aynı kattaki güvenlik filesi sayesinde hayatta kaldı. Çocuğun düşme ve kurtarılma anı iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kent merkezindeki bir iş merkezinin 6'ncı katında, ailesinin yanında oyun oynarken korkuluğa tırmanan 3-4 yaşlarındaki çocuk, boşluğa düştü. İsmi açıklanmayan çocuk, iş güvenliği ve iş sağlığı faaliyetleri kapsamında, her kata döşenen file sayesinde kurtuldu. Aynı kattaki filede hareketsiz duran çocuk, annesinin yardım istediği görevli tarafından olduğu yerden alındı. O anlar iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:15
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        AVM'deki korkuluktan düşen çocuğu, güvenlik filesi kurtardı
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        NİĞDE'de iş merkezinin 6'ncı katındaki korkuluktan düşen çocuk, aynı kattaki güvenlik filesi sayesinde hayatta kaldı. Çocuğun düşme ve kurtarılma anı iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.Kent merkezindeki bir iş merkezinin 6'ncı katında, ailesinin yanında oyun oynarken korkuluğa tırmanan 3-4 yaşlarındaki çocuk, boşluğa düştü. İsmi açıklanmayan çocuk, iş güvenliği ve iş sağlığı faaliyetleri kapsamında, her kata döşenen file sayesinde kurtuldu. Aynı kattaki filede hareketsiz duran çocuk, annesinin yardım istediği görevli tarafından olduğu yerden alındı. O anlar iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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