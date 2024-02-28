Yaban keçisi vuran avcıya 311 bin 522 lira ceza NİĞDE'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak yaban keçisi avlayan kişiye, 311 bin 522 lira idari para cezası kesildi.Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı av koruma ekipleri tarafından 5 gün boyunca yapılan takip sonucu Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak yolla av yapan ve ismi açıklanmayan kişi, yaban keçisine ateş ettikten sonra aracıyla alandan uzaklaştı. Bölgede jandarma ile birlikte önlem alan ekipler, vurduğu yaban keçisini almaya gelen şüpheliyi yakaladı. Alanda vurulan 5 yaşındaki yaban keçisine el konuldu. Jandarma ve av koruma ekipleri tarafından kaçak yolla av yaparken yakalanan kişiye, avladığı yaban keçisi için toplam 311 bin 522 TL tazminat ve idari para cezası kesildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:41 facebook

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