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        Niğde'de ilkokul öğrencilerinin spor yeteneği keşfediliyor

        Niğde'de "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" programı kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik test ve ölçüm gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:11 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:11
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        Niğde'de ilkokul öğrencilerinin spor yeteneği keşfediliyor
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        Niğde'de "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" programı kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik test ve ölçüm gerçekleştiriliyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ilkokul 3. sınıf öğrencilerine test ve tarama yapılıyor.

        İlk etapta Niğde merkez ve ilçelerde yaklaşık 6 bin 200 öğrencinin boy ve kilo ölçümü, kulaç uzunluğu, esneklik, sıçrama, kavrama, 20 metre sürat ve çeviklik testi ile geriye sağlık topu fırlatma yetenekleri ölçülüyor.

        Tarama sonucunda yetenekli öğrenciler spora yönlendirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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