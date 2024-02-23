Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Berat Kandili mesajı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özdemir mesajında, Berat Kandili'nin kurtuluş, merhamet, mağfiret, bağışlanma ve arınma gecesi olduğunu belirtti.
Berat gecesinin dargınlık ve küskünlüklerin giderilmesi için de fırsat olduğuna işaret eden Özdemir, "11 ayın sultanı ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nde Allah'ın rahmet, bereket, af ve mağfiretinden faydalanılacağına olan inancımla hemşehrilerimin ve İslam aleminin kandilini kutluyorum." ifadesini kullandı.
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