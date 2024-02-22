Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de gümrük kaçağı 547 elektronik sigara ele geçirildi

        Niğde'de gümrük kaçağı 547 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:20 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de gümrük kaçağı 547 elektronik sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de gümrük kaçağı 547 elektronik sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık mevkisinde durdurdukları bir araçta yaptığı aramada, 547 elektronik sigara buldu.

        Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        İzmir'deki scooter kazasında sürücü serbest
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        6 Şubat'la ilgili ilk karar çıktı! 34 kişi can vermişti! İşte ilk ceza!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaan'ın 2028'de Hava Kuvvetleri'ne katılmasını planlıyoruz
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        Bağırsak kanserinin diğer organlara yayılmasına yol açan protein tespit edildi
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Kakao fiyatlarında tarihi zirve
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Anagold Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Riskler ortadan kalktı
        Riskler ortadan kalktı
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "Uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da devam edecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        "İnşallah bu defa ara vermeden bitirecek"
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        Öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! Feci darp!
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada! Hastalığa yakalanan kadınların yüzde 16’sı hiç sigara içmemiş
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Felaket 24'üncü saniyedeki enerji patlamasıyla geldi!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Dani Alves'e hapis cezası!
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Rus muhalif Navalny nasıl öldü?
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!

        Benzer Haberler

        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 532 şüpheli yakalandı
        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 532 şüpheli yakalandı
        Niğde OSB'de "Sanayide Karbon Zirvesi" düzenlendi
        Niğde OSB'de "Sanayide Karbon Zirvesi" düzenlendi
        Niğde'de "Yenidoğan Canlandırma Programı" eğitimi düzenlendi
        Niğde'de "Yenidoğan Canlandırma Programı" eğitimi düzenlendi
        Niğde'de yaklaşık 250 hükümlü denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına...
        Niğde'de yaklaşık 250 hükümlü denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına...
        Niğde'de geçen yıl 6 bin 887 hasta evinde tedavi edildi
        Niğde'de geçen yıl 6 bin 887 hasta evinde tedavi edildi
        Niğde'de 2 yılda yeni nesil 4 kütüphane açıldı
        Niğde'de 2 yılda yeni nesil 4 kütüphane açıldı