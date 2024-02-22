Niğde'de gümrük kaçağı 547 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık mevkisinde durdurdukları bir araçta yaptığı aramada, 547 elektronik sigara buldu.

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