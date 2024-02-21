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        Niğde'de 2 yılda yeni nesil 4 kütüphane açıldı

        Niğde Belediyesi tarafından son 2 yılda yeni nesil 4 kütüphane kente kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:21 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:21
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        Niğde'de 2 yılda yeni nesil 4 kütüphane açıldı
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        Niğde Belediyesi tarafından son 2 yılda yeni nesil 4 kütüphane kente kazandırıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi, yaklaşık 2 yıl önce Aşağıkayabaşı Mahallesi Kızılelma Parkı'nda KOP İdaresi ile çocuk kütüphanesini, geçen yıl da Yukarıkayabaşı Mahallesi'ndeki Niğde Belediyesi ek hizmet binası giriş katını kütüphaneye dönüştürmüştü.

        Bu yıl ise Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 100. Yıl Millet Kütüphanesi ile Eskisaray Mahallesi'ndeki Yahya Peygamber Kilisesi'ni kütüphane olarak hizmete açtı.

        Öğrenciler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine nezih bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma fırsatı sunan yeni nesil kütüphanelerde öğrencilere çay, kahve ve çorba ikramı da yapılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kütüphanelere gösterilen yoğun ilginin isabetli yatırımlar yaptıklarının göstergesi olduğunu belirtti.

        Kütüphanelerin, ramazan ayından itibaren 24 saat hizmet vereceğini aktaran Özdemir, hedeflerinin her mahalleye bir kütüphane kazandırmak olduğuna işaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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