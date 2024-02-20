Niğde'de 1 milyon 165 bin dolu makaron ele geçirildi
Niğde'de polis ekiplerince son 15 günde 1 milyon 165 bin dolu makaron ele geçirildi.
Niğde'de polis ekiplerince son 15 günde 1 milyon 165 bin dolu makaron ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-15 Şubat'taki operasyonlarda 1 milyon 165 bin dolu makaron ile 495 elektronik sigara ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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