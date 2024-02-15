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        Niğde'de İYİ Parti'li 300'e yakın üye AK Parti'ye katıldı

        Niğde'de İYİ Parti'den istifa eden 300'e yakın üyenin AK Parti'ye katıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:53 Güncelleme: 15.02.2024 - 18:17
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        Niğde'de İYİ Parti'li 300'e yakın üye AK Parti'ye katıldı
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        Niğde'de İYİ Parti'den istifa eden 300'e yakın üyenin AK Parti'ye katıldığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir düğün salonunda düzenlenen törende, İYİ Parti'nin çeşitli kademelerinde görev almış il yöneticileri ile il genel meclisi üyesinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 partili, AK Parti'ye geçti.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir, yeni üyelere rozet taktı.

        Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özdemir, "Seçimlerde bize destek vermek üzere partimize katılan yeni üyelere teşekkür ediyorum. Partimiz her geçen gün büyüyor, AK Parti ailemiz genişliyor. Partimize güç katan yeni üyelerimizle yerel seçimlerde rekor oy oranıyla tarihi bir zafere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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