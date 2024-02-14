Niğde Belediye Başkanı Özdemir, güzellik merkezi işletmecileriyle buluştu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Niğde'nin dönüşmesi, gelişmesi ve güzelleşmesi adına önemli yatırımları kente kazandırdık. Niğde'yi yaşanabilir, daha güzel bir kent haline getirmek için sizlerin görüş ve önerilerini alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Horanta Yaşam Merkezi'nde güzellik merkezi işletmecileriyle buluşan Özdemir, hayata geçirecekleri projelerini anlattı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentte faaliyetlerini sürdüren güzellik merkezi işletmecileri ve kadın kuaförleriyle bir araya geldi.

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