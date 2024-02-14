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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, güzellik merkezi işletmecileriyle buluştu

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentte faaliyetlerini sürdüren güzellik merkezi işletmecileri ve kadın kuaförleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 15:57 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:03
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        Niğde Belediye Başkanı Özdemir, güzellik merkezi işletmecileriyle buluştu
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        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentte faaliyetlerini sürdüren güzellik merkezi işletmecileri ve kadın kuaförleriyle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Horanta Yaşam Merkezi'nde güzellik merkezi işletmecileriyle buluşan Özdemir, hayata geçirecekleri projelerini anlattı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Niğde'nin dönüşmesi, gelişmesi ve güzelleşmesi adına önemli yatırımları kente kazandırdık. Niğde'yi yaşanabilir, daha güzel bir kent haline getirmek için sizlerin görüş ve önerilerini alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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