Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Niğde Valisi Çelik'i ziyaret etti
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gümen, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Gümen, ardından Vali Cahit Çelik ile görüştü.
Kentteki tarımsal işletmelerde incelemede de bulunan Gümen, yetkililerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
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