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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Niğde Valisi Çelik'i ziyaret etti

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:22
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Niğde Valisi Çelik'i ziyaret etti
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        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Niğde Valisi Cahit Çelik'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gümen, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Gümen, ardından Vali Cahit Çelik ile görüştü.

        Kentteki tarımsal işletmelerde incelemede de bulunan Gümen, yetkililerden faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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