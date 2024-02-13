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        Niğde'de sürücülere kişisel gelişim ve davranış eğitimi verildi

        Niğde Belediyesi tarafından özel halk otobüsü sürücülerine yönelik kişisel gelişim ve davranış semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:57 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:57
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        Niğde'de sürücülere kişisel gelişim ve davranış eğitimi verildi
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        Niğde Belediyesi tarafından özel halk otobüsü sürücülerine yönelik kişisel gelişim ve davranış semineri düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programda, sürücülere vatandaşlarla etkili iletişim kurma, nezaket kuralları, stres ve öfke kontrolü gibi konular uygulamalı anlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, toplu taşıma alanlarında hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

        Kentte akıllı kavşaklar, durakların modernize edilme çalışmalarının aralıksız sürdürdüğünü aktaran Özdemir, "Niğde'yi mutlu insanların yaşadığı kent haline getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu bağlamda toplu taşıma araçlarının sürücülerine de önemli görevler düşmektedir. Belediyenin uzman ekipleri tarafından verilen seminerlerin faydalı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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