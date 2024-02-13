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        Aladağlar'da ayağı kırılan dağcı kurtarıldı

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken düşüp ayağı kırılan kadın dağcı, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:14 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:25
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        Aladağlar'da ayağı kırılan dağcı kurtarıldı
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        Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken düşüp ayağı kırılan kadın dağcı, hastaneye kaldırıldı.

        Parmak Kaya mevkisinde tırmanış yaparken dengesini kaybederek düşen S.A'nın (24) ayağı kırıldı.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kurtarılan dağcı, kaldırıldığı Çamardı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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