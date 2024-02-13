Aladağlar'da ayağı kırılan dağcı kurtarıldı
Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken düşüp ayağı kırılan kadın dağcı, hastaneye kaldırıldı.
Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken düşüp ayağı kırılan kadın dağcı, hastaneye kaldırıldı.
Parmak Kaya mevkisinde tırmanış yaparken dengesini kaybederek düşen S.A'nın (24) ayağı kırıldı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan dağcı, kaldırıldığı Çamardı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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