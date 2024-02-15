Niğde'de 78 kaçak cep telefonu yakalandı

Öte yandan Bor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ev ve 2 bahçeden hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarcık mevkisinde yapılan denetimde, bir araçta 78 kaçak cep telefonu ve 399 paket sigara buldu, araç sürücüsü gözaltına alındı.

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