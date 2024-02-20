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        Niğde'de üstyapı çalışmaları devam ediyor

        Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin bazı bölgelerinde asfalt serimi gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:45
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        Niğde'de üstyapı çalışmaları devam ediyor
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        Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin bazı bölgelerinde asfalt serimi gerçekleştiriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler hava şartlarını iyi gitmesiyle Millet Bahçesi önü ile hastane çevresinde asfalt çalışmasına yeniden başladı.

        Ayrıca ekipler, 1. ve 2. Etap Millet Bahçesi önünde yol genişletme çalışmalarını da tamamladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hava şartlarının uygun olmasıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serimi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Yaz döneminde rekor sayılabilecek asfalt serimi yaptıklarını aktaran Özdemir, "Ekiplerimiz, ek hastane binası çevresi ve Millet Bahçesi'nin ön kısmındaki genişletme çalışmasını tamamladığımız yolda asfalt serimi yapıyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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