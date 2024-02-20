Niğde'de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin bazı bölgelerinde asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler hava şartlarını iyi gitmesiyle Millet Bahçesi önü ile hastane çevresinde asfalt çalışmasına yeniden başladı.

Ayrıca ekipler, 1. ve 2. Etap Millet Bahçesi önünde yol genişletme çalışmalarını da tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hava şartlarının uygun olmasıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serimi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yaz döneminde rekor sayılabilecek asfalt serimi yaptıklarını aktaran Özdemir, "Ekiplerimiz, ek hastane binası çevresi ve Millet Bahçesi'nin ön kısmındaki genişletme çalışmasını tamamladığımız yolda asfalt serimi yapıyor." ifadesini kullandı.