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        Niğde'de çeşitli suçlara yönelik operasyonlarda 155 zanlı yakalandı

        Niğde'de polis ekipleri, çeşitli suçlarla ilgili düzenlediği operasyonlarda 155 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:26 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:26
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        Niğde'de çeşitli suçlara yönelik operasyonlarda 155 zanlı yakalandı
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        Niğde'de polis ekipleri, çeşitli suçlarla ilgili düzenlediği operasyonlarda 155 şüpheliyi yakaladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Şubat tarihlerinde meydana gelen kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, hakaret, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, gasp, şantaj, özel hayatın gizliliğinin ihlali, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından 155 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlılardan 12'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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