Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 532 şüpheli yakalandı
Niğde'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 532 zanlı yakalandı.
Niğde'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 532 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranması bulunan 532 şüpheliyi gözaltına aldı.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 66 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
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