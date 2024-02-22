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        Niğde'de yaklaşık 250 hükümlü denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışıyor

        ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de yaklaşık 250 hükümlü denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:55 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:55
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        Niğde'de yaklaşık 250 hükümlü denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışıyor
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        ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de yaklaşık 250 hükümlü denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışıyor.

        Niğde Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol kapsamında Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde denetim gören hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarında bakım onarım, genel idare hizmetleri, temizlik, tamirat ve tadilat gibi işlerde ücretsiz çalışarak cezalarını infaz ediyor.

        Uygulamayla Niğde merkez, ilçe, belde ve köylerde yaklaşık 250 hükümlü, kamu hizmetinde çalışıyor.

        Bu kapsamda hükümlüler, yaklaşık bir aydır Altunhisar ilçesindeki Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin boya badana işleri ve tamiratını gerçekleştiriyor.

        Niğde Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir, AA muhabirine, Ceza İnfaz Kurumundan salıverilen hükümlerin Denetim Serbestlik Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.

        - "Toplumsal hayata uyum sağlamalarını hedefliyoruz"

        Müdürlüğe gelen hükümlülere, denetim altında bulundukları süre boyunca birtakım tedbirler verildiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

        "Bu tedbirler içerisinde en önemlilerinden biri de kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü. Cezaevinden tahliye edilen hükümlüler koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin 3'te 1'ini kamu yararına ücretsiz çalışarak infaz etmektedir. Böylece hükümlünün disipline olması, toplumsal kurallara uyması, toplumsal hayata uyum sağlamalarını hedefliyoruz ayrıca hükümlülerin, burada elde ettiği tecrübeyle ileride kendi iş yerini açıp meslek sahibi olmasını amaçlıyoruz. Niğde'de şu anda genel idare hizmetleri ve temizlik kolunda 250'ye yakın hükümlümüz aktif olarak bu hizmeti kamu kurum ve kuruluşlarımıza vermektedir."

        Demir, kamu kurumlarında özellikle temizlik hizmetleri alanlarında ihtiyaç olduğuna işaret ederek, boya badana ve tamirat gibi iş kollarında tecrübeli hükümlülerin bu hizmetleri karşıladığını ve kurumlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

        Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek de Altunhisar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin 2007'den beri faaliyette olduğunu ve 52 engelliye hizmet verildiğini dile getirdi.

        Kurumda zamanla sıva, alçı, boya gibi ihtiyaçların oluştuğunu ifade eden Zeybek, "Kuruluşumuzun ve kurumumuzun hassasiyetlerine dikkat ederek ilgilerine, yeteneklerine, kişisel becerilerine, özelliklerine göre yükümlüleri 1 aydır buraya görevlendirdiler. İç, dış cephe boyaması yapıldı. Bazı yerlerde sıva eksiklerimiz vardı, eksikleri giderdiler. Özellikle demir parmaklıklar ve bazı ihtiyaç olan yerlerde demir boyaması yaptılar." dedi.

        Denetimli serbestlikten faydalanan hükümlü Ö.K. ise suç işlediği için pişman olduğunu belirtti.

        Ö.K, "Kamu yararına bir işte çalışıyoruz. İçeri girmektense dışarıda olmak her zaman iyidir. Evlatlarımızın yüzünü görmek bizi hayata bağlayan tek şey. Allah devletimizden razı olsun. Benim yardıma çok ihtiyacım vardı, Denetimli Serbestlik Müdürüme anlattım, maddi manevi hür türlü elimizden tuttu. Okuyamayan çocuklarım vardı, okula gidemeyen yeğenlerim vardı, bunların hepsinde bana yardımcı oldu, Allah razı olsun." diye konuştu.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yaptığı proje kapsamında kepçe operatörlük belgesi alacağını belirten Ö.K, bu imkanları kendilerine sağlayan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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