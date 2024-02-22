Niğde'de 7 kilo 200 gram kokain ele geçirildi
Niğde'de bir tırda 7 kilo 200 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Niğde'de bir tırda 7 kilo 200 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu Alın gişelerinde bir tıra operasyon düzenledi.
Tırda yapılan aramada, 7 kilo 200 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Niğde Valisi Cahit Çelik, sosyal medya hesabından, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." notuyla operasyonun görüntülerini paylaştı.
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