Niğde'de apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu
Niğde'de 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Niğde'de 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmen Okulu 4. Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, sobadan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.
Dairede kalan 9 kişi, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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