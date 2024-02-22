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        Niğde'de apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu

        Niğde'de 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 22:54 Güncelleme: 22.02.2024 - 22:54
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        Niğde'de apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu
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        Niğde'de 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Aşağı Kayabaşı Mahallesi Öğretmen Okulu 4. Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, sobadan kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.

        Dairede kalan 9 kişi, tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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