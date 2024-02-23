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        Niğde'de 'fosil' diye incelemeye alınan kalıntılar 'traverten' çıktı

        NİĞDE'de elektrik işçisi Dursun Tekeli'nin yol kenarında bulduğu ve fosil sandığı kalıntılar, Müze Müdürlüğü tarafından incelendi. Kalıntıların, traverten olduğu saptandı. Ulukışla ilçesi Başmakçı köyü yakınlarında yol kenarında çalışma yapan elektrik işçisi Dursun Tekeli, yaklaşık 20 metre uzunluğunda kalıntılar buldu. Tekeli, kalıntıları fosil sanıp, durumu Niğde Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler tarafından incelenen kalıntılar detaylı araştırma için Müze Müdürlüğü'ne taşındı. Paleontoloji ekibinin yaptığı incelemelerde kalıntıların bölgenin jeolojik yapısına uygun olarak traverten yumru oluşumları olduğu saptandı. Bu oluşumların tamamen kalsiyum, karbonat içerikli olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:08
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        Niğde'de 'fosil' diye incelemeye alınan kalıntılar 'traverten' çıktı
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        NİĞDE’de elektrik işçisi Dursun Tekeli'nin yol kenarında bulduğu ve fosil sandığı kalıntılar, Müze Müdürlüğü tarafından incelendi. Kalıntıların, traverten olduğu saptandı. Ulukışla ilçesi Başmakçı köyü yakınlarında yol kenarında çalışma yapan elektrik işçisi Dursun Tekeli, yaklaşık 20 metre uzunluğunda kalıntılar buldu. Tekeli, kalıntıları fosil sanıp, durumu Niğde Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler tarafından incelenen kalıntılar detaylı araştırma için Müze Müdürlüğü'ne taşındı. Paleontoloji ekibinin yaptığı incelemelerde kalıntıların bölgenin jeolojik yapısına uygun olarak traverten yumru oluşumları olduğu saptandı. Bu oluşumların tamamen kalsiyum, karbonat içerikli olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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