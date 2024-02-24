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        İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Gezginci, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti

        Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:13
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        İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Gezginci, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti
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        Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.

        Gezginci, Niğde Valisi Cahit Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, hakim ve savcılarla Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek, işyurtları atölyelerini gezdi.

        Kuruma yeni yapılacak modern büyükbaş hayvancılık tesisini de inceleyen Gezginci, kurum müdürü Hasan Torun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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