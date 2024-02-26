Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        O.B. (23) yönetimindeki 01 VCR 83 plakalı otomobil, Niğde-Aksaray kara yolu Altınova köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada hayatını kaybeden O.B'nin cenazesi, Bor Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Koşarken fenalaştı! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Araçta başından vurulmuş halde bulundu
        Sokak ortasında başından vuruldu
        Sokak ortasında başından vuruldu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu
        İnsanlık dışı olay! 10 köpek hareketsiz halde bulundu

        Benzer Haberler

        İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Gezginci, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunu zi...
        İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Gezginci, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunu zi...
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Berat Kandili mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den Berat Kandili mesajı
        Niğde'de 'fosil' diye incelemeye alınan kalıntılar 'traverten' çıktı
        Niğde'de 'fosil' diye incelemeye alınan kalıntılar 'traverten' çıktı
        Niğde'de 645 bin dekar alana hububat ekildi
        Niğde'de 645 bin dekar alana hububat ekildi
        Niğde'de "dinozor fosili" sanılan kalıntılar traverten çıktı
        Niğde'de "dinozor fosili" sanılan kalıntılar traverten çıktı
        Niğde'de apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu
        Niğde'de apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu