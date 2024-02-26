Niğde'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
O.B. (23) yönetimindeki 01 VCR 83 plakalı otomobil, Niğde-Aksaray kara yolu Altınova köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden O.B'nin cenazesi, Bor Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
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