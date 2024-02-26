Niğde'de "Tarım Orman Elçileri ile Söyleşiler" programı düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Tarım Orman Elçileri ile Söyleşiler" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında tarım alanındaki tüm bölümlerde yüzde 100 İngilizce eğitim verilen tek fakültenin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olduğunu belirtti.

Üniversitede, lisansüstü eğitimde ilk ve tek Dijital Tarım Tezli Yüksek Lisans Programının olduğunu aktaran Uslu, "Tarım ve gıda, üniversitenin öncelikli alanlarından biri. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 2023 TÜBİTAK Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporuna göre, tarım, gıda ve hayvancılık alanında 'Bitki Koruma' çalışmalarında hacim ve kalite ortalaması bakımından Türkiye'deki 208 üniversite arasında birinci sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu'nun online olarak katıldığı programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Mahmut Göktaş, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.