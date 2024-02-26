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        Niğde'de 35. Vergi Haftası kutlandı

        Niğde'de 35. Vergi Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:19 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:46
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        Niğde'de 35. Vergi Haftası kutlandı
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        Niğde'de 35. Vergi Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Niğde İl Defterdarı Aytül Alan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Zafer Uyanık ile Niğde Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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