Niğde'de 35. Vergi Haftası kutlandı

Törene, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Zafer Uyanık ile Niğde Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası temsilcileri katıldı.

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