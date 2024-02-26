Niğde'de 35. Vergi Haftası kutlandı
Niğde'de 35. Vergi Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Niğde'de 35. Vergi Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Niğde İl Defterdarı Aytül Alan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Zafer Uyanık ile Niğde Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası temsilcileri katıldı.
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