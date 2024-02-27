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        Niğde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Niğde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Valisi Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:09 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:13
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        Niğde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Niğde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Valisi Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, acil çağrı hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, ilgili birimlerarası koordinasyonun sağlanması ve planlanan faaliyetler görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çelik, İçişleri Bakanlığınca yürütülen 112 Acil Çağrı Merkezi kurulum çalışmalarının 81 ilde tamamlandığı belirtti.

        Tüm acil çağrıların "112" numarasıyla tek merkezden karşılanarak acil yardım hizmetinin verilmesinin amaçlandığını aktaran Çelik, "112 Acil Çağrı Merkezlerinde koordinasyonun en üst seviyeye taşınması, ilgili birimlerarasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

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