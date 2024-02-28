Niğde'de iş merkezindeki güvenlik filesi bir çocuğu zemine düşmekten korudu
Niğde'de bir çocuk, iş merkezinin 6. katına gerilen file sayesinde beton zemine düşmekten kurtuldu.
Niğde'de bir çocuk, iş merkezinin 6. katına gerilen file sayesinde beton zemine düşmekten kurtuldu.
Ailesiyle kentteki bir iş merkezine giden 5 yaşındaki çocuk, merkezin 6. katında korkuluklardan boşluğa düştü.
Boşluğa gerilen güvenlik filesine takılan çocuk, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden alındı.
Çocuğun düşüşü, iş merkezindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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