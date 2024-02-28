Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de yaban keçisi avlayan kişiye 311 bin 522 lira ceza uygulandı

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da yaban keçisi avlayan kişiye 311 bin 522 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:41 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de yaban keçisi avlayan kişiye 311 bin 522 lira ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da yaban keçisi avlayan kişiye 311 bin 522 lira para cezası verildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışma yaptı.

        Av koruma ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yaşındaki yaban keçisini avlayan bir kişiyi yakaladı.

        Avcıya 311 bin 522 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
        Zonguldak'taki servis faciasında 7 kamu görevlisine dava!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        NATO genişliyor: İki senede iki yeni üye
        NATO genişliyor: İki senede iki yeni üye
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi

        Benzer Haberler

        Ceza infaz kurumlarında mesleki eğitimlerle 2 yılda 4 bini aşkın tutuklu ve...
        Ceza infaz kurumlarında mesleki eğitimlerle 2 yılda 4 bini aşkın tutuklu ve...
        Yaban keçisi vuran avcıya 311 bin 522 lira ceza
        Yaban keçisi vuran avcıya 311 bin 522 lira ceza
        Niğde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Niğde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağanüstü Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağanüstü Toplantısı yapıldı
        Niğde'de ilkokul öğrencilerinin spor yeteneği keşfediliyor
        Niğde'de ilkokul öğrencilerinin spor yeteneği keşfediliyor
        Niğde'de "Tarım Orman Elçileri ile Söyleşiler" programı düzenlendi
        Niğde'de "Tarım Orman Elçileri ile Söyleşiler" programı düzenlendi