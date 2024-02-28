Niğde'de yaban keçisi avlayan kişiye 311 bin 522 lira ceza uygulandı

Av koruma ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 yaşındaki yaban keçisini avlayan bir kişiyi yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışma yaptı.

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