Niğde'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlenecek

Halil Kitapçı Ortaokulu'nda 11 Mart'ta düzenlenecek mangala turnuvasında, öğrencilerin boş zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri, zeka oyunları hakkında farkındalık yaratma, rekabet, bakış açısı ve strateji geliştirmesi hedefleniyor.

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