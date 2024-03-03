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        Niğde'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlenecek

        Niğde'de Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında akıl ve zeka oyunları turnuvası gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:04 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:04
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        Niğde'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlenecek
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        Niğde'de Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında akıl ve zeka oyunları turnuvası gerçekleştirilecek.

        Halil Kitapçı Ortaokulu'nda 11 Mart'ta düzenlenecek mangala turnuvasında, öğrencilerin boş zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri, zeka oyunları hakkında farkındalık yaratma, rekabet, bakış açısı ve strateji geliştirmesi hedefleniyor.

        Etkinlik kapsamında birinci olan öğrencilere ödül verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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