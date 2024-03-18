Ulukışla'da doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başladı

Ulukışla'nın ekonomi ve istihdamına katkı sağlayacak sanayi bölgesine ilişkin çalışmaları da yürüttüğünü aktaran Uzkurt, "Bugün itibarıyla Ulukışla'ya doğal gaz hattı döşenmeye başlayacak. Ulukışla halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Uzkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Ulukışla halkının konforlu bir yaşam sürmesi için ilçeye doğal gaz getirilmesinde gerekli kurumlarla Ankara'da görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.