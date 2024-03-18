Niğde'de öğrencilerden ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı

Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi İngilizce sınıfı öğrencileri, "Ramazan paylaşmaktır" etkinliği kapsamında ihtiyaç sahibi aile için yardım kolisi hazırladı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerde ramazan ve yardımlaşma bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İngilizce sınıfı öğrencilerinin hazırladığı yardım kolisi ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngilizce eğitmeni Canfidan Er, öğrencilerin büyüklere de örnek olacak davranış sergilediğini belirterek, "Öğrencilerin bu projeye olan ilgileri, onların eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve ahlaki olarak da kendilerini geliştirdiklerinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.