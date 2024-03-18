Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de öğrencilerden ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı

        Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi İngilizce sınıfı öğrencileri, "Ramazan paylaşmaktır" etkinliği kapsamında ihtiyaç sahibi aile için yardım kolisi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de öğrencilerden ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi İngilizce sınıfı öğrencileri, "Ramazan paylaşmaktır" etkinliği kapsamında ihtiyaç sahibi aile için yardım kolisi hazırladı.

        Merkezden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerde ramazan ve yardımlaşma bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, İngilizce sınıfı öğrencilerinin hazırladığı yardım kolisi ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İngilizce eğitmeni Canfidan Er, öğrencilerin büyüklere de örnek olacak davranış sergilediğini belirterek, "Öğrencilerin bu projeye olan ilgileri, onların eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve ahlaki olarak da kendilerini geliştirdiklerinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        Doğu ve Güneydoğu için sel alarmı!
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        META'ya geçici tedbir kararı
        META'ya geçici tedbir kararı
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        İlk 50'ye girdi
        İlk 50'ye girdi
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!

        Benzer Haberler

        Rektör Uslu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesaj...
        Rektör Uslu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesaj...
        Çamardı'da doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başladı
        Çamardı'da doğal gaz hattı döşeme çalışmaları başladı
        Niğde'nin Çamardı ilçesine yeni devlet hastanesi yapılacak
        Niğde'nin Çamardı ilçesine yeni devlet hastanesi yapılacak
        Niğde Valisi Çelik'ten Yaşlılar Haftası mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten Yaşlılar Haftası mesajı
        Niğde Valisi Çelik'ten 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Gün...
        Niğde Valisi Çelik'ten 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Gün...
        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Niğde'de esnafı ziyaret etti
        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Niğde'de esnafı ziyaret etti