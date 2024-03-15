Niğde Valisi Çelik'ten Yaşlılar Haftası mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, yaşlıların kültürün ve değerlerin geleceğe taşımasında köprü kurduğunu, bilgi, deneyim ve tecrübeleriyle yol gösteren değerli çınarlar olduğunu belirtti.

Yaşlıların, hayatlarının büyük bölümünü vatanına ve milletine hizmet ederek geçirdiklerini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Kazandıkları hayat tecrübeleriyle gelecek nesillere yol gösteren kıymetli büyüklerimiz, yaşamlarının her döneminde bekledikleri saygı, ilgi ve hürmeti fazlasıyla hak etmektedirler. Kıymetli büyüklerimize hassasiyetle yaklaşmak, toplumda hak ettikleri değeri göstererek kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak, toplum olarak hepimizin en önemli görevi olmalıdır. Sevgi ve saygımızı bir hafta ile sınırlı tutmadan değerli büyüklerimizin haftalarını kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı mutlu ve huzurlu günler geçirmelerini dilerim."