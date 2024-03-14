Niğde'de ceylan derisinden el yazması kitap ele geçirildi

Gözaltına alınan ve kamu görevlisi olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde düzenledikleri operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli el yazması kitap ele geçirdi.

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