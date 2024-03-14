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        Niğde'de ceylan derisinden el yazması kitap ele geçirildi

        Niğde'de ceylan derisine yazılmış altın işlemeli kitap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:41
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        Niğde'de ceylan derisinden el yazması kitap ele geçirildi
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        Niğde'de ceylan derisine yazılmış altın işlemeli kitap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde düzenledikleri operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli el yazması kitap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve kamu görevlisi olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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